İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Şişli'de ağaçlar devrildi - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Şişli'de ağaçlar devrildi

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İstanbul\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Şişli\'de ağaçlar devrildi
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İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de bazı mahallelerde ağaçlar devrilirken yollarda ulaşım kontrollü sağlandı, Beşiktaş Ulus'ta rögarlar taştı; ekiplerin ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de ağaçlar devrilirken, Beşiktaş'ta ise rögarlar taştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de bazı mahallelerde yağış ve rüzgara dayanamayan ağaçlar devrilirken, bu noktalardaki yollarda ulaşım kontrollü sağlandı. Beşiktaş Ulus'ta ise rögarlar taştı. Ekiplerin devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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