İstanbul\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Şişli\'de ağaçlar devrildi

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de ağaçlar devrilirken, Beşiktaş'ta ise rögarlar taştı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şişli'de bazı mahallelerde yağış ve rüzgara dayanamayan ağaçlar devrilirken, bu noktalardaki yollarda ulaşım kontrollü sağlandı. Beşiktaş Ulus'ta ise rögarlar taştı. Ekiplerin devrilen ağaçları kaldırmak için çalışmaları sürüyor.