İstanbul'da şiddetli yağmur trafiği kilitledi, toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli yağmur trafiği kilitledi, toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor

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İstanbul\'da şiddetli yağmur trafiği kilitledi, toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik kilitlendi, metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu aktarma merkezlerinde vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur sonrası trafik kilitlenirken, toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Zincirlikuyu metrobüs durağında yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

İstanbul genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle trafik kilitlenirken, toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu oluşurken, özellikle Zincirlikuyu, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde yoğunluk olduğu görüldü. Duraklarda vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binmek için sıra bekliyor.

Kaynak: İHA
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