İstanbul\'da Sis Nedeniyle 15 Vapurluk Sefer İptali

Şehir Hatları, İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, 15 vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesini düşürdü. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken, Şehir Hatlarından yapılan duyuruda bazı seferlerin iptal edildiği öğrenildi

15 vapur seferi iptal edildi.

Şehir Hatlar resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 15 vapur seferinin sis sebebiyle iptal edildiği aktarıldı. Duyuruda, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan ile saat 08.00 Arnavutköy-Eminönü seferi ile 08.05 Çengelköy-Eminönü seferi, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş ve Çengelköy-İstinye Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı belirtildi.