İstanbul'un simgesi laleler şehri yeniden renklendirdi

İstanbul'un simgesi haline gelen laleler bu bahar da İstanbullularla buluştu. Kent genelinde tarihi koru ve parklara dikilen 3 milyon 580 bin lale, Nisan ayının gelişiyle birlikte mega kenti adeta açık hava sergisine dönüştürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul'da başta Emirgan Korusu olmak üzere Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Korusu ve Hidiv Korusu'nda milyonlarca lale toprakla buluşturuldu. Kırmızı, sarı, pembe, beyaz ve mor renklerde açan laleler, hem İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Baharın gelişiyle birlikte özellikle Emirgan Korusu'nda yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler rengarenk laleler arasında fotoğraf çektirerek manzaranın keyfini çıkardı. Dron ile görüntülenen koruda, lalelerin oluşturduğu desenler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. - İSTANBUL