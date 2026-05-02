İstanbul'un yanı başındaki şehirde bahar ayında kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı - Son Dakika
02.05.2026 14:21  Güncelleme: 14:28
Kent genelinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kar yağışını beraberinde getirdi. Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde dün belirli aralıklar başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Bahar ayında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar aileleri ile beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, ulaşımın aksamaması için görev yapıyor. Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması ve trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede görev yapan 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 14:51:14. #7.13#
