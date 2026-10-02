İtfaiye, Hatay İskenderun\'da yıldırım isabet eden ağaçtaki yangını söndürdü

İtfaiye, Hatay İskenderun'da yıldırım isabet eden ağaçtaki yangını söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde yağış sırasında yıldırımın isabet ettiği ağaçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak ağaçta soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağış esnasında yıldırımın isabet ettiği ağaçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yangın; İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde yıldırımın düştüğü ağaçta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ağaçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?