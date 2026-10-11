İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli-Karşıyaka arasına 950 metrelik arter oluşturuyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli-Karşıyaka arasına 950 metrelik arter oluşturuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli-Karşıyaka arasına 950 metrelik arter oluşturuyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ile Karşıyaka arasında yaklaşık 950 metrelik yeni bir ulaşım arteri oluşturuyor. Mavişehir İZBAN İstasyonu kuzeyindeki 1671 Sokak, iki yeni köprüyle Çiğli Anadolu Caddesi'ne bağlanarak iki ilçe arasındaki trafiği rahatlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli ile Karşıyaka arasındaki ulaşım ağını güçlendirecek yaklaşık 950 metrelik yeni bir arter oluşturuyor. Mavişehir İZBAN İstasyonu'nun kuzeyinde sonlanan 1671 Sokak, iki yeni köprüyle Çiğli Anadolu Caddesi'ne bağlanacak. Yeni güzergah, iki ilçe arasında alternatif bir ulaşım bağlantısı oluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım bağlantılarını güçlendirecek yeni güzergahlar oluşturuyor. Bu kapsamda Çiğli'de, Bostanlı İtfaiye Grup Amirliği'nin güneyinden geçen 1671 Sokak'ın Anadolu Caddesi'ne uzatılması için çalışma yürütülüyor. Yaklaşık 950 metre uzunluğundaki yeni yol, Karşıyaka sınırlarındaki Mavişehir İZBAN İstasyonu'nun kuzeyinde sonlanan mevcut 1671 Sokak'ı Çiğli Anadolu Caddesi'ne bağlayacak. Böylece Çiğli ile Karşıyaka arasında doğrudan yeni bir ulaşım arteri oluşturulacak. Güzergahın mevcut ulaşım ağına entegre edilmesiyle iki ilçe arasındaki ulaşım seçeneklerinin artırılması ve bölgedeki trafik akışının rahatlatılması hedefleniyor.

İki yeni köprü yapılacak

Yeni arterin dere ve kanal geçişlerini sağlamak amacıyla güzergah üzerinde iki tek açıklıklı köprü yapılması planlanıyor. Köprülerden biri 14, diğeri ise 24 metre açıklığında olacak.

Yeni yolun tamamlanmasıyla 1671 Sokak, Anadolu Caddesi'ne kadar uzatılarak Çiğli ve Karşıyaka ulaşımında yeni bir bağlantı koridoru oluşturacak. Projeyle iki ilçe arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi, alternatif güzergahların artırılması ve bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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