İzmir Çeşme'de koruma altındaki kum zambakları çöp arasında kaldı, vatandaşlar önlem istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Çeşme'de koruma altındaki kum zambakları çöp arasında kaldı, vatandaşlar önlem istedi

İzmir Çeşme\'de koruma altındaki kum zambakları çöp arasında kaldı, vatandaşlar önlem istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Çeşme Altınkum Plajı'nın arka bölümünde koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alan, çöpler ve mobilya parçalarıyla doldu. Vatandaşlar, doğal alanın temizlenmesini ve zambakların zarar görmemesi için denetimlerin artırılmasını talep etti.

İzmir'de Çeşme Altınkum Plajı'nın arka bölümünde, koruma altında bulunan kum zambaklarının bulunduğu alanın çöplüğe dönüşmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

Çeşme ilçesinde Altınkum Plajı'nın arka kısmında bulunan ve kum zambaklarıyla kaplı alanda, bitkilerin yanında çeşitli atıkların biriktiği görüldü. Bölgede çöpün yanı sıra kullanılmış mobilya parçaları ve farklı türde atıkların çevreye bırakıldığı belirtildi. Koruma altında bulunan kum zambaklarının bulunduğu alanın çöpler içerisinde kalması, bölgeye gelen vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşlar, doğal yapısıyla dikkat çeken alanın temizlenmesini ve kum zambaklarının zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Kum zambaklarının korunmasına yönelik yüksek idari para cezaları uygulanırken, koruma altındaki bitkilerin bulunduğu alanın atıklarla çevrili olması dikkat çekti. Vatandaşlar, yetkililerden bölgenin temizlenmesini ve benzer görüntülerin tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaynak: İHA

Altınkum Plajı, Çeşme, Çevre, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre İzmir Çeşme'de koruma altındaki kum zambakları çöp arasında kaldı, vatandaşlar önlem istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var Memur ve emeklinin beklediği haber: Masada 4 farklı senaryo var
Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi CHP’den hamle gecikmedi Yüreğir belediyesi için mahkeme kararını verdi! CHP'den hamle gecikmedi
10 yıl sonra yakalanmıştı Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre 10 yıl sonra yakalanmıştı! Suikast timindeki ismin yardım ağı deşifre
Nepal’de korkunç bilanço Felaketin boyutu her saat artıyor Nepal'de korkunç bilanço! Felaketin boyutu her saat artıyor
Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı İsrail destekçileri küplere bindi Trump 47 yıl sonra bir ilke imza attı! İsrail destekçileri küplere bindi
Prens George’a telefon yasağı Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi Prens George’a telefon yasağı! Kraliyet unvanı bile bu kuralı değiştiremedi

13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
12:20
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
12:18
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu Bakanlıktan net açıklama geldi
Köprüler ve otoyollar satılıyor mu? Bakanlıktan net açıklama geldi
12:01
Galatasaray’dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
11:54
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye
Metrobüste ortalık karıştı: Siz Kemalistler ne yaptınız bu ülkeye?
11:01
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Hemşireden infial yaratan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 13:18:56. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Çeşme'de koruma altındaki kum zambakları çöp arasında kaldı, vatandaşlar önlem istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement