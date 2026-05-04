İzmir'de 100 göletle hayvanlara can suyu
İzmir'de 100 göletle hayvanlara can suyu

04.05.2026 09:47  Güncelleme: 09:48
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuraklığın kırsaldaki etkisini azaltmak amacıyla 80 göleti tamamladı. Toplamda 100 göletin yapılacağı belirtilirken, hem üretici hem yaban hayatının bu sayede nefes alacağı, göletlerin aynı zamanda yangınlarda kullanılacağı bildirildi.

İzmir'de küresel iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle özellikle mera hayvancılığının yoğun olduğu Bakırçay ve Gediz havzalarında suya erişim kritik bir sorun haline geldi. Bu soruna çözüm olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen hayvan içme suyu göletleri, hem üreticilerin hem de yaban hayatının su ihtiyacını karşılayan önemli yapılar olarak öne çıkıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışmalarda 80 hayvan içme suyu göleti tamamlandı, hedef yıl sonuna kadar 100 yeni göleti tamamlamak. Ayrıca bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250'yi bulması bekleniyor. Göletlerin yangın gibi afetlerde kullanılabilir olması faydasını daha da artırıyor.

Mera hayvanlarına ve yaban hayata katkı sağlıyor

Hayvan içme suyu göletlerinde proje mühendisi ve yapı denetim görevlisi olarak çalışan ziraat mühendisi Necla Dokcu, "Hayvan içme suyu göletleri, özellikle su kaynağı bulunmayan meralarda hayvancılığı desteklemek, meraların verimini artırmak ve yaban hayatının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan küçük ölçekli su depolama yapılarıdır. Yağış sularının doğal yöntemlerle biriktirilmesiyle oluşturulan göletler, yaz aylarında arazide bulunan hayvanlar için adeta birer yaşam kaynağına dönüşüyor. Aynı zamanda bu alanlar, kırsalda biyolojik çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlıyor" dedi.

350 hayvan içme suyu göleti sürdürülebilirliğine ulaşılıyor

İzmir genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir altyapı oluşturulduğunu belirten Dokcu, "Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili, Kınık, Menemen ve Urla ilçelerinin kırsalında yer alan toplam 190 hayvan içme suyu göletinde periyodik bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlandı. Ayrıca 80 yeni hayvan içme suyu göleti yapımı da gerçekleştirildi. Bergama ve Kınık ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar, 100 yeni hayvan içme suyu göleti yapımını tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250'yi bulması bekleniyor" dedi. Hayvan içme suyu göleti projelerinin tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla yapıldığını belirten Dokcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yapılan ve bakım onarımlarına başlayarak daha derin ve daha geniş hale getirilecek göletlerle birlikte İzmir, toplamda 350 hayvan içme suyu göleti sürdürülebilirliğine ulaşmış olacak."

Yangınlarda helikopterler su alabiliyor

Hayvan içme suyu göletlerinin yalnızca hayvancılık için değil, yangınla mücadele açısından da stratejik önem taşıdığını belirten Necla Dokcu, "Özellikle orman yangınlarına müdahalede su teminini kolaylaştıran göletler, afet anlarında kritik bir rol üstleniyor. Menemen ilçesine bağlı Göktepe, İğnedere, Görece, Çukurköy, Alaniçi, Karaorman, Haykıran, Hasanlar ve Bozalan mahalleleri ile Bornova Karaçam Mahallesi'nde yapılan 10 hayvan içme suyu göleti, olası orman yangınlarında aktif olarak kullanılıyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

