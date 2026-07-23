İzmir'de Yasa Dışı Trol Avcılığına Suçüstü - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Trol Avcılığına Suçüstü

İzmir\'de Yasa Dışı Trol Avcılığına Suçüstü
23.07.2026 16:29
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Urla açıklarında yasaklı trol avcılığına yakalanan balıkçı teknesine müdahale edildi.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, trol avcılığına kapalı sahada yasa dışı avlandığı tespit edilen balıkçı teknesi, Sahil Güvenlik ve Tarım Orman Müdürlüğü ekiplerince dron ile suçüstü yakalandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Güzelbahçe Sahil Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, denizlerde kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla ortak denetimlerini sürdürüyor. Ekipler tarafından bölgede gerçekleştirilen dron destekli denetim ve gözlem faaliyetleri sırasında, Urla ilçesi Karantina Yarımadası ve Kalabak açıklarında bir balıkçı teknesinin yasaklı bölgede trol avcılığı yaptığı tespit edildi. Yasa dışı faaliyeti dron kamerasıyla saniye saniye kaydedilen tekneye müdahale eden ekipler, ilgililer hakkında mevzuat kapsamında gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Denetimler aralıksız sürecek

Yetkililer, deniz tabanında ciddi tahribata yol açan ve balıkların üreme alanlarına zarar veren yasa dışı trol avcılığının, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, deniz ekosisteminin korunması, balık stoklarının devamlılığının sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amacıyla Sahil Güvenlik ekipleriyle koordinasyon halinde denetimlere aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İzmir'de Yasa Dışı Trol Avcılığına Suçüstü - Son Dakika

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