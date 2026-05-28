İzmit\'te Aniden Yağmur: Yollar Göl Oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Rögarların taşması sonucu bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler trafikte hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi.

Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de İzmit kent merkezi oldu. Kafe ve işletmelerin yoğun olarak bulunduğu sokaklarda aniden oluşan su birikintileri, hem esnafa hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına, kafelere ve çevredeki iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağışın ardından suların tahliye edilmesiyle kentte durum normale döndü. - KOCAELİ