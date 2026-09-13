Kahramankazan'da anız yangını büyümeden söndürüldü, evlerin bahçeleri zarar gördü - Son Dakika
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Kahramankazan'da anız yangını büyümeden söndürüldü, evlerin bahçeleri zarar gördü

Kahramankazan\'da anız yangını büyümeden söndürüldü, evlerin bahçeleri zarar gördü
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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ekili alanda çıkan anız yangını, ekiplerin ve köylülerin erken müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bazı evlerin bahçeleri etkilenirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çıkan anız yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde ekili alanda çıkan anız yangını, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesiyle yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın, Örencik Mahallesi Bademlik mevkiindeki ekili alanda çıktı. Kısa sürede yayılan alevler nedeniyle bölgede bulunan bazı evlerin bahçeleri yangından etkilendi. İhbar üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken, Kahramankazan Belediyesi de iş makineleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Köylüler ise su tankerleriyle alevlere müdahale etti. Ekiplerin ve bölge halkının koordineli ve erken müdahalesi sayesinde yangının yerleşim alanlarına ulaşması önlenerek muhtemel bir facianın önüne geçildi. Kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Kahramankazan Belediye Başkan Vekili Atilla Atalay ile belediye ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kahramankazan'da anız yangını büyümeden söndürüldü, evlerin bahçeleri zarar gördü - Son Dakika

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