Kahramanmaraş Nurhak'ta 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Nurhak'ta 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi kurtarıldı

Kahramanmaraş Nurhak\'ta 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Karakaya Dağı'nda 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi, Nurkut ekiplerinin uzun çalışması sonucu sağlıklı şekilde kurtarılarak sahibine teslim edildi. Hayvan yetiştiricisi, keçilerine kavuşmanın mutluluğuyla kurtarma ekibine teşekkür etti.

Kahramanmaraş'ın Nurhak kırsalında 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Nurhak ilçesinin Karakaya Dağı'nda meydana geldi. Bölgede hayvan yetiştiriciliği yapan bir vatandaşın 9 hayvanının kayalıklarda mahsur kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine Nurhak Arama Kurtarma (Nurkut) ekiplerinden oluşan gönüllüler bölgeye hareket etti. Yapılan uzun çalışmalar sonucu 9 keçi sağlıklı şekilde kayalıklardan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

5 gün sonra keçilerine kavuşan hayvan yetiştiricisi kurtarma ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kahramanmaraş Nurhak'ta 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Nurhak'ta 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan 9 keçi kurtarıldı - Son Dakika
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