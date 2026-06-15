Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadele: Samuray Arısı Üretimi - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadele: Samuray Arısı Üretimi

Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadele: Samuray Arısı Üretimi
15.06.2026 14:56
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Fındık Araştırma Enstitüsü, kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arısının üretimine devam ediyor.

Fındık üretiminde son yılların en önemli zararlılarından biri olarak gösterilen kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında biyolojik yöntemler ön plana çıkarken, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü samuray arısının kitlesel üretimine yönelik saha ve laboratuvar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadelede kullanılan samuray arısının üretiminde ihtiyaç duyulan konukçu materyalin temini amacıyla arazide kurulan tuzakların düzenli olarak kontrol edildiği bildirildi.

Açıklamada, zararlının popülasyonunu baskı altına almak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sahadan elde edilen kahverengi kokarca bireylerinin titizlikle toplandığı, laboratuvar ortamına taşınarak üretim süreçlerine dahil edildiği belirtildi.

Enstitü ekiplerinin hem arazi hem de laboratuvar aşamalarında yoğun bir çalışma yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Kahverengi kokarca bireylerinin toplanması, laboratuvara taşınması ve üretim süreçlerine kazandırılması için çalışmalarımız arazi ve laboratuvar aşamalarında yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Doğaya salınarak kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla azaltılması hedeflenen samuray arılarının üretimine yönelik hazırlıklar sezon boyunca devam edecek" denildi.

Başta fındık olmak üzere çok sayıda tarımsal üründe verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarca ile mücadelede samuray arısının en etkili biyolojik yöntemlerden biri olarak değerlendirildiği belirtilirken, yürütülen çalışmaların bölge tarımının korunmasına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Fındık Araştırma Enstitüsü, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kahverengi Kokarca ile Biyolojik Mücadele: Samuray Arısı Üretimi - Son Dakika

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