Kahverengi Kokarca ve Külleme Uyarısı

Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık başta olmak üzere tarımsal üretim alanlarında kahverengi kokarca zararlısı ile külleme hastalığında artış gözlemlendiğini belirterek üreticilere mücadele çağrısında bulundu.

Çarşamba ilçesinde tarımsal üretim alanlarında yapılan gözlem ve sürvey çalışmaları sonucunda, kahverengi kokarca zararlısının yoğunluğunda artış tespit edilirken, fındık bahçelerinde de külleme hastalığının yaygınlaşmaya başladığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz mahallelerinde, kahverengi kokarca ile mücadelesi yapılmayan fındık başta olmak üzere tüm üretim alanlarında, kokarca zararlısının ergin, yumurta paketi ve nimf çıkışlarındaki yoğunluk dikkat çekmektedir. Kahverengi kokarca özellikle fındıkta bilinenin aksine, fındığın hasata yakın/hasat döneminde de emgi yapmakta ve bitki özsuyunu emerek beslenmeye devam etmektedir. Bu durumda fındık iç dokuda emgi lekeleri oluşturmakta, kalite kaybı ve acılaşma meydana getirmektedir. Aynı zamanda survey yapılan fındık üretim alanlarında külleme hastalığında da artış gözlemlenmiştir. Hem hasatta hem de hasata yakın ürünlerde önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olan Kahverengi kokarca ve külleme hastalığı ile mücadelede bakanlığımızca ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri ile talimata uygun olarak mücadele yapılmalıdır. İlçemizde tarımsal ürünlerde oluşabilecek ciddi oranda ekonomik kayıpları önlemek, zararlının bulaşma ve yayılma riskini en aza indirmek adına bahçelerin kontrol edilmesi, komşu bahçelerin varsa bulaşıklık durumu bahçe sahibi veya muhtarlık ile görüşülmesi ve il/ilçe müdürlükleri ile irtibat halinde olunması önem arz etmektedir." - SAMSUN