Kocaeli\'nin turizm vitrini Kandıra\'da 39 ton atık toplandı

02.06.2026 10:50  Güncelleme: 10:52
Kocaeli'nin turistik ilçesi Kandıra'daki sahillerde Kurban Bayramı tatili boyunca belediye ekipleri tarafından 39 ton atık toplandı, plajlar ve çevre düzenlemeleri yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kentin Karadeniz'e kıyısı olan ve yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan turizm merkezi Kandıra sahillerinde, yaz sezonunun başlamasıyla temizlik ve bakım çalışmaları yoğunlaştırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan sahillerde artan insan hareketliliğine rağmen mesaisini sürdürdü. Ekiplerin çalışmalarıyla bayram süresince kumsal ve sahil alanlarından toplam 39 ton atık toplanarak plajların temiz ve düzenli kalması sağlandı. Çalışmalar kapsamında sadece kumsallar değil; yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve ortak kullanım noktaları da detaylı şekilde temizlendi.

Sahiller yeni sezona hazırlandı

Vatandaşların temiz ve konforlu ortamda tatillerini geçirebilmesi için mesai harcayan ekipler, plajlardaki soyunma kabinleri, duş alanları, oturma grupları ve çeşitli donatıların bakım onarımını da gerçekleştirdi. Kullanıma bağlı olarak yıpranan alanlar elden geçirilirken, eksiklikler tek tek tespit edilerek giderildi.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun zirveye çıktığı bölgelerde gündüz mesaisinin yanı sıra gece saatlerinde de temizlik çalışmaları yürütüldü. - KOCAELİ

