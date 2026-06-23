Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı\'nda Yetki Devri

Sivas Valiliği, tartışmalara konu olan Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada alınan kararla birlikte bölgenin turizm niteliğinin kaldırılmadığı, planlama ve yönetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildiği belirtildi.

Sivas'ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun bir süre kaplıca olarak hizmet veren Kangal Balıklı Kaplıcası, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla 'Kangal Balıklıgöl Tabiat Parkı' ilan edilmişti. Kamuoyunda bölgenin turizm niteliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin söylentiler sonrası Sivas Valiliği yazılı açıklama yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada söz konusu alanın turizm niteliğinin kaldırılmadığı, planlama ve yönetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilerek alanın tabiat parkı statüsüne uygun şekilde daha etkin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

"Alanın daha iyi korunması amaçlandı"

Açıklamada, "Bilindiği üzere söz konusu alan, 13.07.2025 tarihli ve 10074 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynak değerleri dikkate alınarak 'Tabiat Parkı' ilan edilmiştir. Bu statü değişikliğiyle birlikte, başta 'doktor balıklar' olarak bilinen endemik türler olmak üzere alanın doğal yapısı ve biyolojik çeşitliliğinin daha güçlü bir koruma anlayışıyla yönetilmesi amaçlanmıştır. Böylece koruma standartları yükseltilmiş, alanın sürdürülebilir kullanımını esas alan yeni bir yönetim modeli oluşturulmuştur. Bu yeni yönetim modelinin etkin, hızlı ve tek elden uygulanabilmesi amacıyla, 20.09.1991 tarihinde alana ilişkin alınmış bulunan Turizm Merkezi Kararı, ilgili idarenin talebi doğrultusunda 20 Haziran 2026 tarihli ve 33286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu karar, kamuoyunda iddia edildiği gibi bölgenin turizm niteliğinin kaldırılması anlamına gelmemektedir. Aksine, planlama ve yönetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi suretiyle, alanın tabiat parkı statüsüne uygun şekilde daha etkin korunması ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenleme, tabiat parkı ilanının doğal ve hukuki bir sonucudur. Bu kapsamda planlanan çalışmalar, proje ile uyumlu şekilde koruma önceliği esas alınarak titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS