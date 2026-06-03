Kangal, Çene Basıncında Aslanı Geride Bıraktı

Dünyanın en güçlü çene basıncına sahip köpek ırkları arasında gösterilen Sivas Kangalları, Animal World Foundation (Dünya Hayvan Vakfı) verilerine göre 743 PSI'lık çene kuvvetiyle aslanları geride bıraktı. Uzman yetiştirici Hüseyin Yıldız ise Kangalların kemikleri dahi kolaylıkla parçalayabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Sivas'ın dünyaca ünlü Kangal köpekleri yalnızca sadakatleri ve cesaretleriyle değil, sahip oldukları fiziksel güçleriyle de dikkat çekiyor. Dünya Hayvan Vakfı verilerine göre Sivas Kangalları, 743 PSI seviyesindeki çene basıncıyla dünyanın en güçlü ısırma kuvvetine sahip köpek ırkı olarak değerlendiriliyor. Bu değerle Kangalların, yaklaşık 650 PSI çene basıncına sahip olduğu belirtilen aslanlardan daha yüksek bir ısırma kuvvetine ulaştığı ifade edildi. Sivas Kangalı, açıklanan verilere göre 'ormanların kralı' olarak bilinen aslanları da çene basıncı konusunda geride bıraktı. 'Anadolu aslanı' olarak da anılan Kangallar, güçlü çene yapılarıyla özellikle sürü koruma görevlerinde önemli rol oynuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzman Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, Kangalların güçlü çene yapısıyla dikkat çektiğini söyledi. Yıldız, Kangalın kemiği daha çok rahat bir şekilde sanki kraker kırıyormuş gibi kırdığını söyleyerek, "Kangallar kemikleri adeta bir kraker gibi kolaylıkla kırabiliyorlar. Bazen sert kemikleri yerken dişlerine zarar verir mi diye düşünsek de herhangi bir sorun yaşamıyorlar, hatta daha fazlasını istiyorlar. Kangal, çene basıncı bakımından dünya literatüründe en yüksek PSI değerlerinden birine sahip hayvanlardan biridir. Aslan ile Kangalı kıyasladığımızda Anadolu aslanımız çok daha fazla basınç uyguluyor. Güçlü çene yapısı sayesinde kemiği ekmek koparır gibi parçalayıp rahatlıkla öğütebiliyor" dedi.

"Kemikleri sanki bir kraker gibi kolaylıkla kırabiliyorlar"

Hüseyin Yıldız, Kangal'ın çene basıncının çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Kangallar PSI değeri olarak zaten zirvede bulunuyor. Afrika'daki aslanlardan, dağda gezen kurttan bile daha fazla basınç uygulayabiliyor. Bu hayvanlarla ölçüldüğünde Kangal'ın daha fazla basınç kuvveti olduğunu tespit edebiliyoruz. Kemikleri sanki bir kraker gibi kolaylıkla kırabiliyorlar. Bazen de şiddetli yemek yediği zaman dişlerine zarar verecek mi diye şüphelensek bile asla olmuyor hatta fazlasını arıyorlar. Kangal çene basıncı olarak dünya literatüründe en fazla PSI basınç değeri olan bir hayvandır. Aslan ile Kangal'ı kıyaslamak gerekirse Anadolu aslanımız çok daha fazla basınç uygulamakta. Bir aslanın basıncı PSI değeri olarak 680-700 arasında değişirken, Kangalların PSI değerinin bin 200'ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Kurt basınç olarak 800 PSI değerinde olurken, kangal kurdun yaklaşık 250-300 kilo fazlasını basabiliyor. Kangallar kas yapısı ve çene sistemiyle tuttuğunu rahatlıkla öğütebiliyor" dedi.

"Kemiği kırmaktan keyif alıyor"

Kangal çoban köpeğinin bilinen bütün köpek ırklarından daha fazla özelliğe sahip olduğunu aktaran Yıldız, "Bu gücün kaynağı kendi vücut anatomisi ve fiziki özelliklerinden geliyor. Kangalın bu artılarından dolayı aslanı bile geçen bir basınç kuvveti ortaya çıkıyor. Kangal güçlü bir çene basıncına sahip olduğu için aynı ekmek koparır gibi rahatlıkla bir kemiği kopararak, rahatlıkla azı dişleriyle öğütüyor. Kangallar, kemiği kırıp öğütmenden keyif alıyor ve kemiği kırdığı zaman stres atıyor. Kangallar bu şekilde kendini motive ediyor bu kapasite dışardan da rahatlıkla görülebiliyor. Kangallar her şeyi yapabilecek bir güce sahip. Örneğin kurt yıkabilir, korkmadan ayıya karşı çıkabilir ve domuzu rahatlıkla alt edebilir. Kangal olmazsa olmaz bir canlıdır bu şekilde bir sirkülasyonu sağlayabilecek bir zekaya da sahiptir. Kangallar çok zeki hayvanlardır. Kurtların tuzağına bile düşmeyecek kadar zekidir. Kangallar aklımıza gelebilecek bütün fonksiyonel özelliklere sahip profesyonellerdir" diye konuştu. - SİVAS