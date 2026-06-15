Kangal Köpekleri Domuz Sürüsünü Uzaklaştırdı - Son Dakika
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Kangal Köpekleri Domuz Sürüsünü Uzaklaştırdı

Kangal Köpekleri Domuz Sürüsünü Uzaklaştırdı
15.06.2026 11:43
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Sivas'ta kangal köpekleri, domuzları sürüden uzaklaştırmak için stratejik bir mücadele sergiledi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde sürüyü koruyan kangal köpekleri, arazide karşılaştıkları domuz sürüsünü kendierine özgü stratejleri ile uzaklaştırdı. Kangalların domuzlara karşı sergilediği koordineli mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Bayırüstü köyünde yaşayan Cem Aydoğan, hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Otlatma sırasında sürüye eşlik eden kangal köpekleri, ileride hareketlilik fark ederek alarma geçti. Kangallar ise kısa süre sonra bölgede bir domuz sürüsü olduğunu fark etti. Gücü, cesareti ve zekasıyla bilinen, Sivas'ın simgesi ve Türkiye'nin milli değerleri arasında gösterilen Kangal köpekleri, sürüyü korumak için anında harekete geçti. İçgüdüsel olarak pozisyon alan kangallar, domuz sürüsünün hayvanlara yaklaşmasını engellemek için adeta stratejik bir mücadele yürüttü. Kangalların doğrudan saldırmak yerine kontrollü hareket ederek domuz sürüsünü yönlendirmesi dikkat çekti. Zaman zaman geri çekilip yeniden hamle yapan kangallar, adeta akıl oyunu oynar gibi domuzları sürüden uzak tuttu. Görüntülerde bir kangalın domuzlardan birini üzerine çekerek dikkat dağıttığı, diğer kangalların ise bu sırada çevreleme yaparak alan kontrolü sağladığı görüldü. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Cem Aydoğan ise çok farklı görüntüler ortaya çıktığını ifade etti.

"Farklı bir görüntü ortaya çıktı"

Kangalların, yaban domuzlarını sürüden uzaklaştırmak için harekete geçtiğini söyleyen Cem Aydoğan, "Hayvanlarımı otlatmak için araziye çıktım. Hayvanlarımı koruyan köpeklerimde ileride bir domuz sürüsü görmüş. Köpeklerimde içgüdüsel olarak yaban domuzlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bizde o anları kayıt altına aldık. Farklı bir görüntü ortaya çıktı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güvenlik, Kangal, Yaşam, Çevre, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kangal Köpekleri Domuz Sürüsünü Uzaklaştırdı - Son Dakika

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