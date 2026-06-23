Trabzon'da 'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın Projesi'ne miniklerden destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da 'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın Projesi'ne miniklerden destek

Trabzon\'da \'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın Projesi\'ne miniklerden destek
23.06.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sıfır atık kapsamında başlattığı projeyle anaokulu öğrencileri, plastik kapak toplayarak özel gereksinimli bireylere akülü sandalye teminine katkı sağladı ve çevre bilinci kazandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın" projesiyle hem çevre bilincini artırmayı hem de çocuklarda sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmeyi hedefliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları konusunda toplumsal dayanışmayı artırmak için "Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın" projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Ortahisar ilçesindeki Beşirli Anaokulu öğrencileri, özel gereksinimli ihtiyaç sahibi bireylere akülü sandalye temin edilmesine katkı sağlamak amacıyla plastik pet şişe kapakları topladı. Etkinlikte minik öğrenciler, geri dönüşümün önemini öğrenirken çevreyi korumanın yanı sıra dayanışma ve paylaşma bilinci konusunda da farkındalık kazandı. Projeye destek veren öğrenci ve öğretmenlere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesinin önemine dikkat çekilerek "Geleceğimiz olan çocuklarımızda çevre bilinci ve dayanışma kültürünün gelişmesini önemsiyoruz. Sıfır atık hedefimiz doğrultusunda hem çevreyi koruyan hem de sosyal fayda sağlayan projelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Plastik, Trabzon, Eğitim, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Trabzon'da 'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın Projesi'ne miniklerden destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Vahap Canbay olay anını anlattı
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi Klima çalıştırılamayan uçak fırına döndü, yolcular fenalık geçirdi
Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası’ndan çekildi Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 15:48:39. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 'Kapaklar Çoğalsın Engeller Azalsın Projesi'ne miniklerden destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.