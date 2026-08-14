Erdek Kapıdağ Yarımadası’nda çevre temizliği başlatıldı

Erdek'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Kapıdağ Yarımadası'nda yol kenarları ve falezlerde biriken evsel atıklar ile çeşitli çöplerin temizlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kapıdağ Yarımadası'nın farklı noktalarında yol kenarlarına ve doğal alanlara gelişigüzel bırakılan evsel atıklar, eski eşyalar ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine neden oldu. Bazı atıkların falezlerden kıyı kesimlerine kadar ulaştığı görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede başlatılan temizlik çalışmalarında iş makineleri ve kamyonlar kullanılıyor. Ekipler, yol kenarları ve doğal alanlarda bulunan atıkları kepçe yardımıyla toplayarak kamyonlara yüklüyor.

Çalışmalar kapsamında özellikle yol kenarlarına ve doğal alanlara bırakılan evsel atıkların temizlenmesine ağırlık veriliyor. Yürütülen çalışmalarla Kapıdağ Yarımadası'ndaki çevre kirliliğinin giderilmesi ve doğal alanların temiz bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

Bölgede yaşayan ve yarımadayı ziyaret eden vatandaşlar ise temizlik çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, doğal alanların yeniden kirletilmemesi için denetimlerin artırılmasını ve çevreyi kirleten kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.