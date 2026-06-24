Karabatak Kurtarırken İkili Diyalog

Trabzon'un Of ilçesinde yaralı halde bulunan bir karabatak, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarıldı. Ancak kurtarma anlarında yaşanan ilginç diyalog ve kuşun kurtarıcısını ısırması, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Of ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan Dilek Ayaz, deniz kenarında dolaştığı sırada yaralı bir karabatak fark etti. Kuşun kanadına balık ağına ait bir kancanın dolandığını gören Ayaz, hayvanın daha fazla zarar görmemesi için yardım etmeye karar verdi.

Elindeki çakmak yardımıyla kancayı çıkarmaya çalışan Ayaz, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde karabatağa, "Kurtaracağım seni" diyerek yaklaşan Ayaz'ın, kuşun korkuya kapılarak parmağını ısırdığı görüldü.

Yaşadığı şaşkınlığı esprili sözlerle dile getiren Ayaz, görüntülerde karabatağa, "Canım, o kadar balık kancasını aldım senden ama senin yaptığına bak, beni ısırdın. Ben onun hayatını kurtardım, o beni ısırdı. Aşk olsun" ifadeleriyle sitem etti.

Yaralı kuşun korku nedeniyle kendisini ısırdığını belirten Ayaz, tüm yaşananlara rağmen karabatağı kurtarmayı başardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi görürken, Ayaz'ın kuşa yönelik samimi ve içten tepkileri izleyenlerin yüzünü güldürdü. - TRABZON