Karabük İl Özel İdaresi Eskipazar ve Eflani'de 103 kilometre asfaltı tamamladı - Son Dakika
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Karabük İl Özel İdaresi Eskipazar ve Eflani'de 103 kilometre asfaltı tamamladı

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Karabük İl Özel İdaresi Eskipazar ve Eflani\'de 103 kilometre asfaltı tamamladı
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Karabük İl Özel İdaresi, KÖYDES kapsamında Eskipazar'da 48, Eflani'de 55 kilometre sıcak asfalt serimi tamamladı; toplamda 103 kilometre asfalt çalışması yapıldı. Çalışmalarla köy yollarının ulaşım altyapısı güçlendi ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım sağlandı.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından Eskipazar ve Eflani ilçelerinde toplam 103 kilometre asfalt serildi.

İl Özel İdaresi tarafından KÖYDES çerçevesinde Eskipazar ilçesinde gerçekleştirilen yol çalışmalarıyla toplam 48 kilometre sıcak asfalt serimi tamamlandı. Köy yollarında sürdürülen asfalt çalışmalarıyla ilçenin ulaşım altyapısı güçlendirilirken, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanları oluşturuldu.

Diğer yandan İl Özel İdaresi tarafından Eflani ilçesinde de 55 kilometre sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Eskipazar ve Eflani ilçelerine kazandırılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çalışmaların gerçekleştirilmesinde katkı sunan Karabük milletvekillerine, AK Parti İl başkanına, İl Genel Meclisi başkanına ve üyelerine, İl Özel İdaresi yöneticilerine ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük İl Özel İdaresi Eskipazar ve Eflani'de 103 kilometre asfaltı tamamladı - Son Dakika
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