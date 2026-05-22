Karabük\'te Bayram Yoğunluğu

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda Kurban Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyenlerin yolculuğu başladı. Batı illerinden Karadeniz'e gitmek için yola çıkan sürücüler, 21 ilin bağlantı güzergahında bulunan ve 1325 rakımıyla sürücüler tarafından yoğun kullanılan Kemikli rampalarında akıcı yoğunluğa neden oldu. Bayram tatili dolayısıyla bölgede araç trafiğinin ilerleyen saatlerde daha da artması beklenirken, trafik ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için denetimlerini artırdı.

Polis ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları, takip mesafesini korumaları ve yorgun şekilde direksiyon başına geçmemeleri yönünde uyarılarda bulundu. - KARABÜK