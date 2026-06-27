Karabük Belediyesi içme suyu kullanmadan yeşil alanları suluyor - Son Dakika
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Karabük Belediyesi içme suyu kullanmadan yeşil alanları suluyor

Karabük Belediyesi içme suyu kullanmadan yeşil alanları suluyor
27.06.2026 14:49  Güncelleme: 14:53
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Karabük Belediyesi, yaz sıcaklarında park ve yeşil alanları korumak için gece sulama çalışmalarını sürdürüyor. Sulamada şebeke suyu yerine kuyu suyu kullanılarak içme suyu kaynaklarının korunması ve su tasarrufu hedefleniyor.

Karabük Belediyesi, kent genelindeki park, bahçe ve peyzaj alanlarında yeşil dokunun korunması amacıyla gece sulama çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Belediyesi, yaz sıcaklarında park ve yeşil alanların korunması için gece sulama çalışmalarını yoğunlaştırırken, sulamada şehir şebeke suyu yerine kuyu suyu kullanıyor.

Karabük Belediyesi, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle park, bahçe, orta refüj ve peyzaj alanlarında gece sulama çalışmalarına ağırlık verdi.

Belediye ekipleri, gündüz saatlerinde yaşanan buharlaşmaya bağlı su kaybını önlemek amacıyla sulama çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Bu sayede su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Çalışmalarda şehir şebeke suyu yerine tamamen kuyu suyunun kullanıldığı belirtilirken, böylece içme suyu kaynaklarının korunması ve su tasarrufunun sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yeşil alanları korurken doğal kaynakların da verimli kullanılmasına önem verdiklerini belirterek, "Karabük'ümüzü yaz sıcağına teslim etmemek, parklarımızı ve yeşil alanlarımızı her daim canlı tutmak için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Ancak Karabük'ün bir damla içme suyunu bile israf etmeye tahammülümüz yok. Şebeke suyumuza dokunmadan, tamamen kuyu sularımızla bu toprakları canlandırıyoruz. Hem doğamızı koruyacak hem de şehrimizin kaynaklarına sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Belediye ekiplerinin, kuyu suyuyla yürütülen gece sulama çalışmalarını yaz dönemi boyunca kent genelinde planlı şekilde sürdüreceği bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karabük Belediyesi içme suyu kullanmadan yeşil alanları suluyor - Son Dakika

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