Karabük\'te kar etkili oldu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandı

Karabük'te kar etkili oldu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla doğa beyaz örtüyle kaplandı. Kentin 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi gece saatlerinden itibaren karla kaplanırken, Ovacık ilçesine bağlı Beydili köyü de sabah saatlerinde beyaza büründü.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Yeni sezona hazırlanan kayak merkezinde kar yağışıyla birlikte kış manzaraları ortaya çıktı.
Ovacık ilçesinde de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek rakımlı köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Beydili köyü sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kaynak: İHA
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