Karabük'te kar ve sonbahar bir arada, yüksek kesimlerde kar 40 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Karabük'te kar ve sonbahar bir arada, yüksek kesimlerde kar 40 santimetreye ulaştı

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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken Safranbolu ve Eflani'de kar etkili oldu. Yenice ilçesindeki ormanlarda sarı, turuncu ve kızıl tonlardaki sonbahar manzaraları doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Karabük'ün bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, diğer bölgelerinde sonbaharın renkleri doğaya güzellik katıyor.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı kentte, bir yanda beyaz örtüyle kaplanan yüksek kesimler, diğer yanda sarı, kırmızı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ormanlar görsel şölen sunuyor. Yenice ilçesindeki ormanlarda sonbaharın en güzel renkleri yaşanıyor. Ağaçların yapraklarının sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin farklı tonlarına dönüştüğü ormanlık alanlar, hazan mevsiminin bütün güzelliğini gözler önüne seriyor. Geniş orman örtüsüyle dikkat çeken Yenice'de sonbahar manzaraları doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kentin yüksek kesimlerinde ise kış mevsimi kendini gösterdi. Safranbolu ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ormanlık alanlar ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da tarihi konakların çatıları karla kaplanırken, tarihi dokuyla bütünleşen kış manzaraları ortaya çıktı.

Şehrin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu Eflani'de de doğa beyaza bürünürken, ilçenin yüksek kesimlerinde kış manzaraları oluştu.

Yenice ormanlarında sonbaharın sıcak renkleri, Safranbolu ve Eflani'de ise karın beyazlığıyla ortaya çıkan iki farklı mevsim, Karabük'ün doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
SafranboluKarabükEflaniYeniceGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te kar ve sonbahar bir arada, yüksek kesimlerde kar 40 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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