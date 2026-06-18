Karabük'te mezarlık alanında otlayan yaban domuzu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, 5000 Evler Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bulunan vatandaşlar, mezarların üzerinde dolaşarak otlayan yaban domuzunu fark etti. Bir süre mezarlık alanında yiyecek arayan ve otlayan yaban domuzu, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuzun mezarların arasında ve üzerlerinde dolaşarak otladığı görülüyor. - KARABÜK
Son Dakika › Çevre › Karabük'te Mezarlıkta Yaban Domuzu Görüntülendi - Son Dakika
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