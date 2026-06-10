Karabük'te parkların güvenliği kamera sistemiyle sağlanacak - Son Dakika
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Karabük'te parkların güvenliği kamera sistemiyle sağlanacak

10.06.2026 10:54
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Karabük Belediyesi, park ve çocuk oyun alanlarında güvenliği artırmak için yüksek çözünürlüklü ve gece görüşlü kameralarla 7/24 izleme projesi başlattı. Proje kapsamında çocukların güvenliği ve kamu malının korunması hedefleniyor.

Karabük Belediyesi tarafından, şehir genelindeki park ve çocuk oyun alanlarının daha güvenli hale getirilmesi amacıyla güvenlik kamerası projesi başlatıldı.

Karabük Belediyesi, park ve çocuk oyun alanlarında güvenliği artırmak amacıyla güvenlik kamerası uygulamasını hayata geçiriyor. Proje kapsamında parklar 7 gün 24 saat izlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında çocuk oyun parkları ve yeşil alanlara yüksek çözünürlüklü güvenlik kameraları kuruluyor.

Gece görüş özelliğine sahip kameralar sayesinde parklar 7 gün 24 saat kesintisiz olarak takip edilecek. Sistemle hem çocukların güvenliğinin artırılması hem de kamu malına zarar veren kişilerin tespit edilmesi hedefleniyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, projeye ilişkin açıklamasında, önceliklerinin çocukların güvenliği ve ailelerin huzuru olduğunu belirtti.

Parkların şehir yaşamının önemli sosyal alanları olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Karabük'ümüzün huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyor, şehrimizdeki parkları kamera güvenlik sistemleri ile koruma altına alıyoruz. Bu projeyle çocuklarımız çok daha güvenli parklarda neşe içinde oynayacak" ifadelerini kullandı.

Sosyal alanlara zarar veren kişilerin de kurulan sistemler sayesinde kısa sürede tespit edileceğini vurgulayan Çetinkaya, gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Güvenlik kamerası uygulamasının etaplar halinde Karabük genelindeki tüm mahalle parklarında yaygınlaştırılacağı bildirildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Karabük'te parkların güvenliği kamera sistemiyle sağlanacak - Son Dakika

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