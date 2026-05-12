Karabük\'te Sel ve Dolu Felaketi

Karabük'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su taşkınları meydana geldi. Yıkılan yaya köprüsü nedeniyle mahsur kalan 3 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.

Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde sel sonucu yıkılan yaya köprüsü nedeniyle mahsur kalan 3 vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Tamışlar Köyü Aşağı Emiroğlu Mahallesi'nde ise yükselen sel sularının tıkadığı menfez nedeniyle köy yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü. Zarar gören menfez nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler tarafından yolun giriş ve çıkış noktalarında emniyet şeridi çekilerek güvenlik önlemi alındı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci ile İl Genel Meclis üyeleri İsmail Bağçe ve Tuncer Başkaya zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Öte yandan merkeze bağlı Kamış köyü ile Yenice ilçesinde etkili olan dolu yağışının ardından doğa beyaza büründü. Dolu nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. - KARABÜK