Karabük'te sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te sağanak yağış hayatı felç etti

Karabük\'te sağanak yağış hayatı felç etti
23.05.2026 17:09  Güncelleme: 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakikada metrekareye 40 kilogram yağış düşerken, cadde, sokak ve kara yolları sular altında kaldı. Bazı iş yerleri ve evleri su basarken, ekipler tahliye çalışmalarına başladı.

Karabük'te etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakikada metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü kentte cadde, sokak ve kara yolları sular altında kaldı.

Kent genelinde aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri, evler ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Ekiplerin, tıkanan mazgalların açılması ve su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan şiddetli yağışlar ve yaka selleri nedeniyle Karabük Ovacık karayolunda yol trafiğe kapanırken bölgeye sevk edilen kipler yolun yeniden oluşum açılması için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Karabük, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Karabük'te sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel tüm vekilleri davet etti: CHP’de “Ak koyun kara koyun“ belli oluyor Özel tüm vekilleri davet etti: CHP'de "Ak koyun kara koyun" belli oluyor
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş’ın yeni hocasını buldu Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu
Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu’ndan geldi Mutlak butlan kararına en sert tepki Dervişoğlu'ndan geldi
CHP Genel Merkezi’ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi CHP Genel Merkezi'ne mutlak butlan tebliği haftaya ertelendi
Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz Özgür Özel: Genel merkezimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
Şanlıurfa’da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin TL çıktı

16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:35
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
15:26
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
Özgür Özel: Kurultaya kadar grup toplantılarını ben yapacağım, uzlaşma yok
15:15
Beklentilerin çok uzağında Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 17:33:48. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük'te sağanak yağış hayatı felç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.