Karabük\'te sağanak yağış hayatı felç etti

Karabük'te etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakikada metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü kentte cadde, sokak ve kara yolları sular altında kaldı.

Kent genelinde aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri, evler ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Ekiplerin, tıkanan mazgalların açılması ve su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan şiddetli yağışlar ve yaka selleri nedeniyle Karabük Ovacık karayolunda yol trafiğe kapanırken bölgeye sevk edilen kipler yolun yeniden oluşum açılması için çalışma başlattı. - KARABÜK