Plajdan 750 kilogram atık toplandı

Karaburun Mordoğan Kocakum Plajı'nda 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kıyı ve deniz dibi temizliğinde yaklaşık 750 kilogram atık çıkarıldı. Denizden çıkan lavabo taşı, lastik ve iskele parçaları, çevre kirliliğiyle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinliklerini Karaburun'da başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü öncülüğünde Karaburun Belediyesi, Sahil Güvenlik Su Altı Arama Kurtarma Timleri, İzmir İtfaiyesi AKS Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Mordoğan Yaşam Dostları Derneği ve WWF iş birliğiyle Kocakum Plajı'nda kıyı ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Vatandaşların da katıldığı temizlikte yaklaşık 750 kilogram atık toplandı. Denizden çıkarılan lavabo taşı, araba lastiği, iskele parçaları ve çok sayıda cam şişe, oluşan kirliliğinin boyutunu gözler önüne sererken, temiz çevre için ortak sorumluluk çağrısı yapıldı.

"İyilik yap, denize atma" mesajı

Etkinlik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı. Ekipler, taşıdıkları "İyilik yap, denize atma", "Denizlerden sorumluyuz" ve "Mavi düşün, geleceğin ol" yazılı dövizlerle denizlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlara deniz kirliliğinin deniz canlıları ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri anlatılırken, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve çevreye bırakılmaması konusunda çağrıda bulunuldu. - İZMİR