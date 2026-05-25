Bursa'da mesire alanı bir günde çöplüğe döndü
Bursa'da mesire alanı bir günde çöplüğe döndü

25.05.2026 09:42  Güncelleme: 09:43
Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından düzenlenen piknik alanı, duyarsız piknikçilerin ardından çöplüğe döndü. Belediye ekipleri temizlik yaparken, yetkililer çevreyi kirletenlere cezai işlem uygulanacağını duyurdu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye tarafından düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılan piknik alanı, duyarsız piknikçilerin ardından çöplüğe döndü. Pazar günü yoğunluktan sonra geriye bırakılan çöp yığınları çevre kirliliğine neden olurken, bölgedeki görüntüler tepki çekti. Belediye ekipleri ise mesire alanını temizledi.

Karacabey Belediyesi tarafından yaz sezonu öncesi yenilenerek hizmete açılan Yeniköy Piknik Alanı'nda vatandaşların bıraktığı çöpler dikkat çekti. Piknik sonrası alanda bırakılan plastik atıklar, yiyecek ambalajları ve çeşitli çöpler çevreyi kirletti. Belediye ekiplerinin sık sık temizlik çalışması yaptığı bölgede oluşan manzara, "duyarlılık" çağrılarını yeniden gündeme getirdi.

Belediye yetkilileri vatandaşları duyarlı olmaya çağırırken, gerekirse çevreyi kirletenlere Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapılacağını açıkladılar. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Bursa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
