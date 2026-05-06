Karakoçan\'da Dolu Yağışı Zarar Verdi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Karakoçan ilçesine bağlı Bazlama köyünde etkili olan şiddetli dolu yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde aniden bastıran dolu, kısa sürede etkisini artırarak köyü beyaza bürüdü. Dolu taneleri tarım arazilerinde zarara yol açarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. - ELAZIĞ