Karakoçan\'da Fırtına ve Dolu Zarar Verdi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan fırtına ve dolu yağışından dolayı, hayvan çadırları zarar gördü, bazı köy yollarında hasar oluştu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Çayırgülü Çayırlık mezrası ile Kızılca köyünde etkili olan şiddetli fırtına ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan dolu ve fırtınadan dolayı Çayırgülü köyü Çayırlık mezrasında, tarım arazileri zarar görürken, Kızılca köyünde ise, hayvanların bulunduğu çadırlar fırtınada uçtu.

Karakoçan Kaymakamlığı, vatandaşların ve çiftçilerin zararlarının tespit edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini görevlendirdi. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerin ardından fırtına ve dolunun yol açtığı zararın boyutunun netleşmesi bekleniyor.