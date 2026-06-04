Karaman\'da \'Türkiye Çevre Haftası\' etkinlikleri

Karaman'da 'Türkiye Çevre Haftası' nedeniyle yürüyüş ve bazı etkinlikler düzenlendi.

Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 'Dünya Bize Emanet' teması ile kutlanan Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Parkı önünde bir araya gelen katılımcılar ve öğrenciler, ellerinde pankartlarla Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Millet Bahçesi'nde kurulan çevre bilinciyle ilgili çeşitli stantlar gezildi. Programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve il protokolü katıldı. Program, çocuklarla gerçekleştirilen sportif etkinliklerin ardından sona erdi. - KARAMAN