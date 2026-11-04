Karaman'da yüzde 50 çiftçi destekli projede 33 bin 115 badem-zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da yüzde 50 çiftçi destekli projede 33 bin 115 badem-zeytin fidanı dağıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman\'da yüzde 50 çiftçi destekli projede 33 bin 115 badem-zeytin fidanı dağıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da İl Özel İdaresi'nin hayata geçirdiği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında çiftçilere 33 bin 115 badem ve zeytin fidanı dağıtıldı. Projenin 2 milyon 644 bin 291 liralık bütçesinin yarısı İl Özel İdaresi, yarısı çiftçilerce karşılandı.

Karaman'da tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında üreticilere 33 bin 115 adet badem ve zeytin fidanı dağıtıldı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'in katılımıyla, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen "Yüzde 50 Çiftçi Destekli Fidan Alımı Projesi" kapsamında fidan dağıtım programı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilere toplam 33 bin 115 adet badem ve zeytin fidanı teslim edildi. Programın açılış konuşmasını yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, projenin kapsamı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Programda konuşan Vali Hayrettin Çiçek, Karaman'ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir üretim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, çiftçilere yönelik desteklerin yıl boyunca sürdürüldüğünü söyledi.

Tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine dikkat çeken Çiçek, kuraklık riskine karşı su ihtiyacı daha az olan ürünlere yönelmenin gerekliliğini vurguladı. Özellikle zeytin ve üzüm gibi ürünlerin kıraç bölgelerde değerlendirilmesinin önemine değinen Çiçek, üreticilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Dağıtılan fidanların çiftçilere bereket ve kazanç getirmesini temenni eden Çiçek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje kapsamında üreticilere 15 bin 492 adet Ferragnes ve 3 bin 873 adet Ferroduel çeşidi badem fidanı ile 11 bin adet Gemlik ve 2 bin 750 adet Ayvalık çeşidi zeytin fidanı dağıtıldı.

Toplam 2 milyon 644 bin 291 lira bütçeyle gerçekleştirilen projenin maliyetinin yüzde 50'si İl Özel İdaresi, kalan yüzde 50'si ise çiftçilerin katkı payıyla karşılandı.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiEkonomiKaramanGüncelZeytinTarımÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper anlattı Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış Barış Alper anlattı! Sahada dayılanan Deniz, maç sonunda bakın ne yapmış
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Türkiye’nin nüfusu açıklandı 9 ayda dikkat çeken artış Türkiye'nin nüfusu açıklandı! 9 ayda dikkat çeken artış
Arda Güler’in görüntüsü internete bomba gibi düştü Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor Arda Güler'in görüntüsü internete bomba gibi düştü! Aldığı tepkiyi dünya konuşuyor
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih 18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
13:18
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler’de kutladı Gece kulübüne gittiler
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
13:11
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar
Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
11:56
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti
ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
11:54
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı
Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
10:56
Trump’ın seçim yenilgisi sonrası Çin’den ilk mesaj
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası Çin'den ilk mesaj
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 13:54:38. #7.13#
SON DAKİKA: Karaman'da yüzde 50 çiftçi destekli projede 33 bin 115 badem-zeytin fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android