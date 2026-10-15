Kars-Göle karayolunda yolun karşısına geçen domuz sürüsü kameraya yakalandı

Kars- Göle karayolu üzerindeki Boğatepe Geçidi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan çok sayıda yaban domuzu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars ile Göle arasındaki kara yolunda seyir halinde olan bir vatandaş, Boğatepe Geçidi'nde karşısına çıkan domuz sürüsünü fark etti. Yolun karşısına geçmek isteyen çok sayıda yaban domuzu, kara yolunda koşarak ilerlerken vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, domuz sürüsünün yol boyunca ilerlediği ve hayvanların peş peşe koşarak yolun karşısına geçtiği görüldü. Bir süre kara yolunda hareket eden domuzlar, daha sonra gözden kayboldu.