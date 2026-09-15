Kars Sarıkamış'ta mahalle arasına inen 2 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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Kars Sarıkamış'ta mahalle arasına inen 2 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Kars Sarıkamış\'ta mahalle arasına inen 2 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalle arasına kadar inen 2 boz ayı, akşam saatlerinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayılardan birinin önden giderek çevreyi kontrol etmesi, diğerinin arkasından sallana sallana yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kars'ta, mahalle arasına kadar inen 2 boz ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İri cüsseleriyle dikkat çeken ayılardan birinin önden ilerleyerek çevreyi kontrol etmesi, diğerinin ise arkasından sallana sallana yürümesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşması dikkat çekerken, bu kez mahalle arasında görülen 2 boz ayı vatandaşları şaşırttı. Akşam saatlerinde mahalle içerisinde dolaşan iri cüsseli 2 boz ayıyı gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Görüntülerde 2 boz ayının mahalle arasında birlikte ilerlediği görülüyor. Ayılardan birinin önde giderek adeta "gözcülük" yaptığı, diğerinin ise birkaç metre geriden ağır adımlarla ve sallana sallana yoluna devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ayıların herhangi bir saldırgan davranış sergilemeden yollarına devam ettikleri görülürken, 2 boz ayının mahalle içerisindeki yürüyüşü, Sarıkamış'ta yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars Sarıkamış'ta mahalle arasına inen 2 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Sarıkamış'ta mahalle arasına inen 2 boz ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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