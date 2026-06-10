Kars'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kars'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars\'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
10.06.2026 16:54
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Kars'ta sağanak yağış doluya dönüştü, sanayi bölgesinde hayat durma noktasına geldi.

Meteorolojinin uyarıların ardından Kars'ta öğlenden sonra etkili olan sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Özellikle sanayi bölgesinde etkisini artıran dolu yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, kısa sürede çevre beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar araçlarını koruyabilmek için akaryakıt istasyonlarına sığındı.

Kentte öğlenden sonra başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak doluya dönüştü. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kars Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde etkili olan dolu, yolları ve açık alanları kısa sürede beyaza bürüdü.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için akaryakıt istasyonları ile kapalı alanlara yöneldi. Bazı sürücüler araçlarını istasyonların sundurma altlarına çekerken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin önlerinde bekleyerek yağışın dinmesini bekledi.

Meteoroloji yetkilileri ise bölgede aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını, dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan, dolunun etkili olduğu sanayi bölgesinde oluşan beyaz görüntü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kentte kısa süreli de olsa kış manzaralarını andıran görüntüler ortaya çıktı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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