Kars'ta Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kars'ta Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars\'ta Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi
06.07.2026 20:09
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Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur, evleri su basmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Kars'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle bir evin çatısı uçarken, başka bir evi su bastı. Kuvvetli rüzgar ise yol kenarında bulunan bir ağacı kökünden sökerek yola devirdi.

Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırdı. Yağmurla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Fırtınanın en fazla etkili olduğu Akyaka ilçesinde bir evin çatısı kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü. Şiddetli yağış nedeniyle de bir evi su bastı. Kısa sürede yağmur suları evin içerisine girerken, ev sahipleri panik yaşadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, evde maddi zarar oluştu.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yol kenarında bulunan büyük bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi. Ağacın devrilmesi nedeniyle ulaşım kısa süreliğine aksarken, bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, ağacı kaldırarak yolu yeniden trafiğe açtı.

İlgili kurum ekipleri kent genelinde meydana gelen hasarları tespit etmek için çalışma başlattı. Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Kars'ta Fırtına ve Yağmur Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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