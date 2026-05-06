Kars'ta Mayıs'ta Kış Manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Mayıs'ta Kış Manzaraları

Kars\'ta Mayıs\'ta Kış Manzaraları
06.05.2026 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında 50 cm kar yağdı, tarım arazileri karla kaplandı.

Kars'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayında yağan karın kalınlığı yaklaşık 50 santimetreyi buldu. Bölgede karla kaplanan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Doğu Anadolu'da bahar beklenirken, Kars adeta kışı yeniden yaşıyor. Özellikle Kars-Göle karayolu üzerindeki 2200 rakımlı Boğatepe bölgesinde tarım arazileri ve yaylaları karla kaplandı. Mayıs ayına rağmen yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı bölgede hayatı zorlaştırırken, güzel görüntüler de ortaya çıkardı. Çekilen dron görüntülerinde geniş tarım arazilerinin kalın kar tabakasıyla kaplandığı, yayla evlerinin ise neredeyse tamamen kar altında kaldığı görüldü. Baharın gelişiyle birlikte yeşermesi beklenen meralar, beyaz örtüyle kaplandı.

Kars'ta kışın devam ettiğini ifade Vedat Demirel, "Gördüğünüz gibi bahar ayında halen kışı yaşıyoruz" dedi.

Karla kaplı Boğatepe ve çevresi, zorlu kış şartlarına rağmen eşsiz doğa manzaralarıyla fotoğrafçılar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Mayıs ayında kışın hüküm sürdüğü bölgede ortaya çıkan görüntüler, kışın sert iklimini bir kez daha gözler önüne serdi. - KARS

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Mayıs'ta Kış Manzaraları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:23:31. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Mayıs'ta Kış Manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.