Kars'ta Sağanak Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika
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Kars'ta Sağanak Yağış ve Rüzgar Uyarısı

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Kars'ta bugün parçalı bulutlu hava, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Kars'ta bugün havanın parçalı bulutlu, aralıklı ve yer yer sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, yağış anında rüzgarın yer yer kuvvetli esebileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kars başta olmak üzere bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olması, gün içerisinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışların özellikle yerel olarak etkili olması beklenirken, gök gürültülü sağanak sırasında kısa süreli kuvvetli rüzgarın da görülebileceği belirtildi.

"Sıcaklıklar mevsim normallerinde"

Kent genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Kars'ta gün içerisinde parçalı bulutlu hava ile birlikte zaman zaman yağışlı hava etkili olacak.

"Rüzgar yağış anında kuvvetlenecek"

Rüzgarın güneybatılı ve doğulu yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken, yağış anında yer yer kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gök gürültülü sağanak yağış sırasında oluşabilecek ani rüzgar, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kars'ta son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından vatandaşların gün içerisinde hava durumunu takip etmeleri ve özellikle açık alanlarda gök gürültülü yağışlara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Kars, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kars'ta Sağanak Yağış ve Rüzgar Uyarısı - Son Dakika

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