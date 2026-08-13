Kars’ta orman yangınlarına karşı yeni tedbirler: Kaynak, spiral ve taşlama çalışmalarına bildirim zorunluluğu

Kars Valiliği, yaz aylarında artan orman ve kırsal alan yangını riskine karşı yeni tedbirler aldı. Özellikle kaynak makinası, spiral, taşlama makinası, kesme makinası ve benzeri kıvılcım çıkaran ekipmanların kullanımından kaynaklanan yangınların önüne geçilmesi amacıyla hazırlanan Genel Emir, yürürlüğe girdi.

Kars Valiliğince alınan kararda, Kars ve çevre illerde meydana gelen kırsal alan ve orman yangınlarının önemli bölümünün meskun mahal dışında gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ortaya çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı belirtildi. Kıvılcımların kuru ot ve bitki örtüsünü tutuşturması sonucu başlayan yangınların bağ, bahçe, tarım ve orman alanlarına yayılarak geniş çaplı zarara neden olabildiğine dikkat çekildi.

Valilik tarafından yapılan değerlendirmede, kentte geçmiş dönemlerde yaşanan orman, zeytinlik ve fabrika yangınlarının da bu riskin somut örnekleri arasında bulunduğu ifade edildi. Genel Emir ile orman, makilik, fundalık, mera, tarım arazisi ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınların önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, doğal yaşamın ve çevrenin zarar görmesinin önüne geçilmesi ve kamu düzeninin sağlanması hedefleniyor.

"Kırsal alanlarda yapılacak çalışmalar kapsam dahilinde"

Düzenleme, Kars il sınırları içerisinde il ve ilçe merkezleri dışındaki köyler, orman köyleri ve kırsal mahallelerin yanı sıra tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik, hayvancılık tesisi ve yangın riski taşıyan diğer açık alanlarda gerçekleştirilecek çalışmaları kapsıyor.

Bu alanlarda kaynak makinası, spiral, taşlama makinası, kesme makinası ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla faaliyet yürütecek gerçek ve tüzel kişilerin, çalışmaya başlamadan önce faaliyetin gerçekleştirileceği yerin bağlı bulunduğu kolluk birimine bildirimde bulunması gerekiyor.

"Bildirim jandarma veya polise yapılacak"

Faaliyetin yapılacağı işyeri, ev, tarla, maden ocağı veya çiftliğin asayiş bakımından bağlı bulunduğu kolluk birimine yapılacak bildirimler şahsen veya telefon aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar ayrıca 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması (Hayat 112) üzerinden de bildirimde bulunabilecek.

Valilik, bu uygulamayla özellikle kırsal bölgelerde kıvılcım çıkaran ekipmanlarla gerçekleştirilen çalışmaların önceden kayıt altına alınmasını ve olası yangınlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını amaçlıyor.

"Çalışma alanının çevresi en az 10 metre temizlenecek"

Genel Emir kapsamında en önemli tedbirlerden biri de çalışma alanlarının yangına karşı hazırlanması oldu.

Tarla, bağ, bahçe, zeytinlik ve diğer açık alanlarda çalışma yapılmadan önce çalışma alanının çevresinde bulunan ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddelerin en az 10 metre mesafeye kadar temizlenmesi zorunlu olacak.

Temizlenmesi uygun olmayan ve doğal ekosistemin bir parçası olan bitki örtüsünün ise ıslatılması veya köpüklenmesi suretiyle muhtemel yangına karşı dirençli hale getirilmesi gerekecek.

"Yangın söndürme tüpü bulundurulacak"

Kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanlarla çalışma yapacak kişiler, faaliyet süresince meydana gelebilecek ot ve bitki örtüsü yangınlarına ilk müdahaleyi yapabilecek nitelikte en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünü hazır bulundurmak zorunda olacak.

Çalışmanın niteliğine göre ayrıca su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su içeren yangına müdahale ekipmanının da hazır bulundurulması gerekecek.

Çalışma sırasında kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevreye yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Çalışma alanı ise faaliyet boyunca sorumlu personel tarafından sürekli gözetim altında tutulacak.

"Kurallara uymayanlara idari ve adli işlem"

Genel Emre aykırı hareket edenler hakkında, fiilin niteliğine göre 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında gerekli idari ve adli işlemler uygulanacak.

Tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesinde kaymakamlıklar, belediyeler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi görev alanları çerçevesinde sorumlu olacak.

" 31 Ekim'e kadar yürürlükte olacak"

Kars Valiliği tarafından orman ve kırsal alan yangınlarının önlenmesine yönelik hazırlanan Genel Emir, 10 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi ve 31 Ekim 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacak.