Vali Polat\'tan kurumlara net mesaj: "Bahane değil, sonuç istiyorum!"

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen İl Su Kurulu Toplantısı'nda su tasarrufu, içme suyu kaynaklarının korunması ve çevre sağlığı konuları ele alındı. Toplantıda kurum müdürlerine seslenen Vali Polat, "Yapılacak, planlandı, projelendirildi" gibi ifadeleri değil, "tamamlandı, hayata geçirildi" sözlerini duymak istediğini vurguladı.

Kars Valisi Ziya Polat'ın başkanlığında Gazi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Su Kurulu Toplantısı'nda, kent genelindeki su kaynaklarının korunması, su tasarrufunun artırılması ve ilgili kurumlar tarafından alınması gereken tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda suyun bilinçli ve verimli kullanılması, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, içme suyu altyapılarının durumu ve kurumların sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmalar masaya yatırıldı. Kurum müdürlerinden bilgi alan Vali Ziya Polat, vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı hizmet sunulması için sahadaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Toplantının en dikkat çeken bölümünde kurum temsilcilerine yönelik net mesajlar veren Vali Polat, yatırımlar ve projeler konusunda mazeret kabul etmeyeceğini ifade etti. Polat, "Yapılacak, planlandı, projelendirildi, devam ediyor gibi ifadeleri duymak istemiyorum. Bana 'yapıldı', 'tamamlandı', 'hayata geçirildi' denilmesini istiyorum" diyerek kamu hizmetlerinde sonuç odaklı çalışma anlayışının önemine vurgu yaptı.

Köylerde bulunan içme suyu depoları ile belediyelere ait su depolarının düzenli olarak denetlenmesini isteyen Polat, halk sağlığını ilgilendiren konularda hiçbir ihmale izin verilmeyeceğini söyledi. Su depolarının temizlik, bakım ve hijyen şartlarının titizlikle takip edilmesi yönünde ilgili kurumlara talimat veren Polat, denetimlerin artırılmasını istedi.

Toplantıda çevre sağlığı ve atık yönetimi konuları da gündeme geldi. Özellikle Karadağ Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait çöp toplama alanına dikkat çeken Vali Polat, alanın daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Çevre kirliliğine neden olabilecek görüntülerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılmasını isteyen Polat, ilgili kurum müdürlerine denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi.

Vali Polat, gerekli görülmesi halinde belediyeye ait çöp toplama alanının da denetlenmesini ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanmasını istedi.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, su kaynaklarının korunması ve çevre sağlığının iyileştirilmesine yönelik alınacak kararların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - KARS