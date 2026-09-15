Kartepe'de Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileniyor - Son Dakika
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Kartepe'de Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileniyor

Kartepe\'de Kazasker Caddesi\'nde altyapı ve üstyapı yenileniyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Ulus Pazarı'na ulaşım sağlanan Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı çalışması yürütüyor. Yağmur suyu hattı, parklanma alanları, aydınlatma ve kaldırımların düzenlendiği güzergahta ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kartepe Ulus Pazarı'na ulaşımın sağlandığı Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileniyor. Yağmur suyu hattı, parklanma alanları, aydınlatma ve kaldırımların düzenleneceği güzergahta ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kazasker Caddesi ve çevresindeki bağlantı yollarında kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Altyapı ve üstyapının yenilendiği caddede, yetersiz yağmur suyu hattı nedeniyle özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin yol açtığı sorunlar gideriliyor. Yenilenen yağmur suyu hattı sayesinde yağış suları, yola ve sürücülere zarar vermeden güvenli şekilde tahliye edilecek.

Parklanma sorununa düzenleme

Kartepe Ulus Pazarı'na gelen araçların yoğun olarak kullandığı Kazasker Caddesi'nde yaşanan parklanma sorununun çözümü için de düzenleme yapılacak. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından üstyapısı yenilenen caddenin her iki tarafı, dikey araç parklanmasına uygun hale getirilecek. Mevcut otopark alanında da düzenleme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek. Böylelikle özellikle pazarın yoğun olduğu günlerde yaşanan araç yoğunluğunun ve düzensiz parklanmanın azaltılması amaçlanıyor.

Aydınlatma ve kaldırımlar iyileştirilecek

Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki yetersiz sokak aydınlatmaları da artırılacak. Yapılacak ilave aydınlatmalarla Kazasker Caddesi'nin daha aydınlık ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Cadde boyunca yaya kullanımını kolaylaştıracak kaldırım düzenlemeleri de yapılacak. Böylelikle bölgedeki araç ve yaya ulaşımının daha düzenli hale getirilmesi planlanıyor.

4 bin metrekare parke söküldü

Yaklaşık 460 metre uzunluğundaki Kazasker Caddesi'nde 4 bin metrekarelik alanda parke sökümü gerçekleştirildi. Eski parke yolun yerine yeni yol üstyapısı oluşturulacak. Çalışmalar kapsamında 4 bin ton plent miks temel, bin 800 ton bitümlü temel ve bin 200 ton binder asfalt serimi yapılacak. Böylelikle caddenin daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir üstyapıya kavuşturulması sağlanacak. Çalışmalar kapsamında sökülen parke taşları ise Büyükşehir Belediyesi Solaklar Şantiyesi'ne taşındı. Uygun şartlarda muhafaza edilecek parke taşlarının, kent genelinde yapılacak parke onarım ve yenileme çalışmalarında yeniden kullanılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kartepe'de Kazasker Caddesi'nde altyapı ve üstyapı yenileniyor - Son Dakika

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