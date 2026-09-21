Kastamonu'da 7 ilçenin su kaynakları 800 bin sazan yavrusuyla balıklandırıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da 7 ilçenin su kaynakları 800 bin sazan yavrusuyla balıklandırıldı

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Kastamonu\'da 7 ilçenin su kaynakları 800 bin sazan yavrusuyla balıklandırıldı
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Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gölet ve akarsulara 800 bin sazan yavrusu bıraktı. Amasya Yedikır Tesisi'nde üretilen yavrular, Merkez dahil 7 ilçedeki su kaynaklarına salındı.

Kastamonu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki gölet ve akarsulara 800 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde üretilen toplam 800 bin adet sazan balığı yavrusu, Kastamonu genelinde belirlenen su kaynaklarına bırakıldı. Balıklandırma çalışmaları çerçevesinde, Merkez ilçede 10 bin 500 adet, Araç ilçesinde 205 bin 250 adet, Daday ilçesinde 158 bin 250 adet, Devrekani ilçesinde 196 bin 500 adet, Taşköprü ilçesinde 218 bin 250 adet, Tosya ilçesinde 7 bin 500 adet ve İhsangazi ilçesinde 3 bin 750 sazan balığı yavrusu, gölet ve akarsulara bırakıldı.

Kaynak: İHA
BalıkçılıkKastamonuAmasyaGüncelTarımÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da 7 ilçenin su kaynakları 800 bin sazan yavrusuyla balıklandırıldı - Son Dakika
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