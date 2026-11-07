Kastamonu'da Cide ve İnebolu yollarında kar doğalgaz tankerinin geçişini engelledi - Son Dakika
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Kastamonu'da Cide ve İnebolu yollarında kar doğalgaz tankerinin geçişini engelledi

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Kastamonu\'da Cide ve İnebolu yollarında kar doğalgaz tankerinin geçişini engelledi
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Kastamonu\'da Cide ve İnebolu yollarında kar doğalgaz tankerinin geçişini engelledi
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Kastamonu'da yüksek kesimlerde etkili olan kar, il merkezini Cide ve İnebolu'ya bağlayan güzergahlarda ulaşımı aksatıyor. Gebeoğlu mevkisinde doğalgaz tankeri ile bazı tırlar ilerleyemezken mahsur kalan araçlar Karayolları ekiplerinin küreme çalışmasını bekliyor.

Kastamonu'da il merkezini Cide ilçesi ve İnebolu ilçesine bağlayan güzergahlarda etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kastamonu'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Kastamonu'nun il merkezini Cide ilçesine bağlayan Gebeoğlu mevkisi ile İnebolu ilçesine bağlayan Ecevit Geçidinde kar yağışı ulaşımda aksaklıklar yaşanmasına sebep oluyor. Gebeoğlu mevkiinde doğalgaz taşıyan tanker ile bazı tırlar, kar yağışı nedeniyle ilerlemedi. Yolda mahsur kalan bazı araçlar Karayolları ekiplerinin küreme çalışmasını bekledi.

Öte yandan, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı ise zaman zaman etkisini devam ettiriyor.

Kaynak: İHA
KastamonuİneboluGüncelYaşamÇevreCideSon Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Cide ve İnebolu yollarında kar doğalgaz tankerinin geçişini engelledi - Son Dakika
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