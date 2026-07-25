Kastamonu\'da Heyelan: Yol Kapandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kuvvetli yağmurun ardından meydana gelen heyelanlar sebebiyle Cide ve İnebolu ilçeleri ile ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Meteoroloji Müdürlüğünün 'turuncu' kod ile uyardığı Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre 150 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinde, Doğanyurt-İnebolu kara yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Etkili olan yağış ve heyelanlar sebebiyle ilçeye bağlı Boğazcık köyünde ulaşımda aksaklık yaşanıyor. Bölgeye sevk edilen Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, Kastamonu'nun sahil bölgesinde etkili olan yağışlar ve heyelanlar sebebiyle sürücülerin zorunlu olmadıkça bu yolu kullanmamalarını, seyahat etmek zorunda olan vatandaşların ise dikkatli olmalarını istedi.