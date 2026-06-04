Kastamonu\'da Orman Yangınlarına Karşı Helikopter Göreve Başladı

Karadeniz Bölgesi'nde artan orman yangın riskine karşı, yangın söndürme helikopteri Kastamonu'ya konuşlandırıldı. Helikopter ile bölgedeki orman yangınlarına en kısa sürede müdahalenin yapılması hedefleniyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri, yüzölçümünün yüzde 73'ü ormanlarla kaplı olan Kastamonu'ya konuşlandırıldı. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk sahasında görev yapacak olan yangın söndürme helikopteri, ayrıca Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu gibi Batı Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerdeki ihtimal yangınlara karşı söndürme çalışmalarında görev. alacak. Konuşlandırılan helikopterle bölgedeki yangınlara ilk müdahale süresininin kısaltılması hedefleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce kiralanan RA-25422 tipi 2 bin 500 litrelik helikopter, 30 Eylül'e kadar orman yangınlarına erken müdahale etmek amacıyla Kastamonu Havalimanı'nda teyakkuzda olacak.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Hakan Çatalyürek, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Turan Güçlü ile birlikte görevli helikopterde görevli ekibi ziyaret ederek, helikopter ve test uçuşları hakkında bilgiler aldı.

"Köylülerimize de 304 tane su tankeri dağıtımını gerçekleştirildi"

Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Hakan Çatalyürek, "Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü olarak orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarımız devam etmekte. Ekiplerimizin eğitimi, araç gereçlerimizin tamamlanması noktasındaki çalışmaları tamamladık. Köylülerimize de 304 tane su tankeri dağıtımını gerçekleştirildi. Faal olarak bu çalışmalarımız devam ediyor, yıl boyu da devam edecektir. Kastamonu'ya konuşlandırılan yangın söndürme helikopterimiz de bugün itibarıyla göreve başladı. Yangında mücadele çalışmalarımızda daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan orman yangınları konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Haziran ayından itibaren orman yangınlarının yoğun yaşanacağı döneme girmiş bulunmaktayız. Anız yangınları, bahçe ve bağ temizliklerinin ateşle yapılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Piknik ateşleri konusunda da daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.

"İlk 15 dakikada müdahale edilmediği zaman afet boyutunu almaktadır"

Ormanda duman gören vatandaşların en kısa sürede 112 Acil Çağrı Merkezini aranarak bilgi vermelerini isteyen Çatalyürek, "Zaman kaybetmemeleri çok önem taşımaktadır. Orman yangınlarında ilk 15 dakikada müdahale edilmediği zaman afet boyutunu almaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Hazırlıklar kapsamında tatbikatların gerçekleştirildiğini de kaydeden Çatalyürek, "Yangınla mücadele ekiplerimize orman yangınlarında kullandığımız teçhizatlar ile birlikte tatbikatlar gerçekleştirildi. Ekiplerimize tatbikat öncesinde bilgilendirme faaliyetlerimiz oldu. Ekiplerimize yönelik hem salonda hem de açık alanda eğitim çalışmalarını sürdürdük. Ekiplerimizin tamamına tatbikatlar yaptırıldı ve yangına hazır vaziyette bekliyorlar" şeklinde konuştu.

"Ormanlarımızı hem karadan hem havadan hem İHA'larla hem akıllı kulelerimizle gözetliyoruz"

Yangın gözlem kulelerinin yangınların tespitinde büyük önem taşıdığını dile getiren Çatalyürek, "Kastamonu'da 8 adet kulemiz faaliyetini sürdürmekte. Bunlardan beş tanesinde düzenli olarak görüntü alabilmekteyiz. Canlı olarak aldığımız bu görüntülerle yangınlara mücadele çalışmalarını değerlendirmekteyiz. Bir adet akıllı kuleyi 2024 yılında kurdurup 2025 yılında faaliyete aldık. 2026 yılında da bir adet daha kulemizi hazırlıyoruz. Kulelerimiz insansız olarak yangın gözetleme faaliyetini gerçekleştirilmektedir. Şu anda Kastamonu'da bu direklerden iki tane mevcuttur. Kastamonu ormanlarını hem karadan hem havadan hem İHA'larla hem akıllı kulelerimizle gözetliyoruz. Orman yangını olması durumunda hızla müdahale için ekiplerimizi hazırladık. Ayrıca köylerimize su tankerlerini dağıttık. Orman yangınlarıyla ilgili hazırlıklarımızı tamamladık" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU